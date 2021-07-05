РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на береговых линиях водоемов в Балашихе, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
В ходе рейдов спасатели раздали листовки с профилактической информацией. В местах наибольшего скопления людей они развертывали мобильный комплекс информирования населения, размещенный на базе автомобиля «КамАЗ». При помощи большого видеоэкрана и громкоговорителей отдыхающим демонстрировались профилактические ролики и доводилась предупреждающая информация.
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