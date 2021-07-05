РИАМО - 5 июл. Московское электродепо «Владыкино» будет расширено за счет строительства 6 новых зданий и реконструкции 2 существующих объектов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, а также расширит места для отстоя и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метро», – пояснил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что расширение производственных мощностей депо необходимо для поддержания высокого уровня работы московского метро.

Заммэра добавил, что в рамках третьего этапа планируется построить 2 новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, а также здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост и склад оборудования для эскалаторов. Кроме того, будут возведены трансформаторная подстанция, веер парковых ж/д путей и проложена теплосеть.

По его словам, строители модернизируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду, наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГО и ЧС и диагностический пост для ремонта колес вагонов. Кроме того, будут реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции.

Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, общая площадь зданий составит 17,7 тыс. кв. м. Для облицовки используют износостойкие материалы. Также будет расширена система автодорог, которая соединяет все здания депо и обеспечивает подъезд к нему.

В настоящее время столичная подземка располагает 20 депо, а в ближайшее время планируется построить еще два новых. Также собственными депо обеспечат Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метрополитена.