РИАМО - 5 июл. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что тех, кто переболел коронавирусом, будут персонально приглашать пройти медицинский осмотр, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — сказал Мурашко.

В рамках обследования оценят состояние переболевших коронавирусом. Медики по итогам осмотра будут принимать решение о назначении лечения или госпитализации.

За минувшие сутки в России выявили 24 353 случая коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 5 635 294 случая инфекции.

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5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».