РИАМО - 5 июл. Лидирующими темами обращений граждан в социальных сетях стали медицина, благоустройство, дороги и транспорт, сообщила заведующий отделом мониторинга СМИ и оперативного электронного информирования Главного управления по информационной политике Московской области Елена Старынина.

«За прошлую неделю количество обращений в социальных сетях уменьшилось на 4%. Наблюдается рост по ЖКХ, строительству и энергетике», — сказала Старынина в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По ее словам, незначительно выросло количество обращений по благоустройству.

Касательно дорог и транспорта приходили обращения по ремонту проезжих частей и тротуаров. Также ряд обращений связан с подтоплениями, вызванными обильными дождями, заключила Старынина.

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