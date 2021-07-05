РИАМО - 5 июл. Первый компонент вакцины от Covid-19 уже получили 3 млн москвичей, мощности пунктов вакцинации в городе продолжают наращивать, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник столичный градоначальник Сергей Собянин открыл новый центр вакцинации от Covid-19 в Гостином дворе. Он является крупнейшим в городе и стране, один из крупнейших в Европе. Там прививки смогут получать до 50 человек единовременно.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих», — сказал Собянин.

Он добавил, что небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих привиться, санитарную дистанцию создать невозможно.

«Поэтому вместо них сегодня мы открываем в Гостином дворе самый крупный центр вакцинации в Москве и России, и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тыс. человек в сутки», – отметил Собянин.

Прививка делается в 2 этапа. Для прохождения первого этапа вакцинации в Гостином дворе предварительная запись не требуется. На вторую прививку врач запишет в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придет СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».