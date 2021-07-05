РИАМО - 5 июл. В столичном Гостином дворе открыли новый центр вакцинации от коронавируса, он является самым крупным в Москве и один из крупнейших в Европе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что в городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

За сутки в городе выявлено 6557 новых случаев заражения Covid-19. В больницы попало 1385 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 735 человек. При этом выздоровели 5648 пациентов и погибло еще 106 человека.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 394 332 случая Covid-19, умер 23 001 человек с Covid-19, число вылечившихся увеличилось до 1 188 188.

Ранее в столице началось клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Для исследования уже отобрали 100 добровольцев. В обязательное медицинское обследование участников исследования входит в том числе ПЦР-тест.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».