РИАМО - 5 июл. Власти Московской области выберут город, в котором будет находиться квартира, которую разыграют среди вакцинированных от Covid-19, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы ищем ближний круг, у нас была заготовлена квартира в Серпухове, но мы сейчас рассматриваем ближний пояс Подмосковья», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Граждане, вакцинированные с 25 июня, смогут принять участие в новом розыгрыше квартиры. При этом препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», добавила она.

Ранее состоялся розыгрыш новой трехкомнатной квартиры в Серпухове среди тех, кто сделал прививку первым компонентом вакцины от Covid-19. Розыгрыш транслировали в прямом эфире телеканала «360».

Победителем стал житель Мытищ Виктор Шитов, он работает инженером-проектировщиком. Мужчина получил трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая Пролетарка». Всего в розыгрыше участвовали 27 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».