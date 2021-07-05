РИАМО - 5 июл. 100 детей стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе» конкурса «Моя страна – моя Россия», среди них 6 участников из Подмосковья, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участниками конкурса обычно становятся молодые люди 14-35 лет, которые предлагают инициативы по социально-экономическому развитию территорий страны. В 18 сезоне конкурса, посвященном науке, технологиям и космосу, участниками смогли стать дети до 13 лет, которые представили свои рисунки, сказки и проекты на космическую тематику.

«Принять участие в номинации «Сказки о космосе» конкурса «Моя страна – моя Россия» смогли не только школьники, но и дети до 7 лет. Сегодня впервые победителями проекта платформы «Россия – страна возможностей» стали дошкольники», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В число победителей от Подмосковья вошли: Лев Филатов, 8 лет, представивший сказку «Дружелюбная ракета», Ярослав Заблоцкий, 5 лет, — за макет «Космический Космос», Таисия Муравьева, 12 лет, - за рисунок «Юрий Гагарин», Глеб Моисеев, 13 лет, - за сказку «Экзамен», Мирослава Шматкова, 13 лет, — за сказку «Воплощение зла. Космическая миссия», Вячеслав Бережанский, 13 лет, — за сказку «Рождение созвездий».

Всего в номинации «Сказки о космосе» работы представили более 10 тыс. детей из России и из-за рубежа.

В рамках 18 сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» также будут организованы номинации «Моя педагогическая инициатива», «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» и «Моя страна. Моя история. Мой космос».