РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Рабочие завершают строительство новой губернаторской площадки на Советской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Первый замглавы администрации округа Виктор Чуб совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и депутатом горсовета Александром Дудкиным 3 июля проверил ход работ по благоустройству территорий, ремонту подъездов и капремонту здания лицея в Климовске.

Так, детская площадка на улице Советской, 1 строится по программе губернатора «Наше Подмосковье». В текущем году в Климовске будут установлены 2 такие площадки, вторая — на улице Симферопольской, 49.

Особенностью площадки на Советской улице стало то, что с учетом мнения жителей при строительстве была сохранена ель, которой более полувека. При этом пришлось пересматривать сам объект. Обычно площадку делают единым целым, площадью 450 кв. м, но в этом случае детский комплекс разделили на две части. Кроме того, здесь будет обустроен песочный дворик. Работы начались в июне и в настоящее время близятся к завершению.

Новая площадка устанавливается и в парке «Дубрава», где будут предусмотрены игровые элементы, тренажеры, спортивные снаряды для занятий воркаутом, игры в баскетбол, а также для любителей шахматных состязаний. Общая площадь объекта — около 900 кв. м. Строители планируют завершить работы в августе.

На внутридворовой территории сразу нескольких адресов — Рябиновый проезд, 1, Садовая ул., 5, 16, 20 в настоящее время тоже проводятся ремонтные работы. Здесь будет оремонтировано асфальтовое покрытие, обустроены парковочные карманы, приведут в порядок существующие тротуары и обустроят новые. Уже отремонтирована линия уличного освещения, установлены дополнительные светильники, расширены проезды там, где это было необходимо. Все пожелания жителей учтены. Начато строительство детской площадки в 200 кв. м. Выполнен капитальный ремонт подъездов.