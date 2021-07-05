РИАМО - 5 июл. В подмосковных министерствах и различных ведомствах вакцинировано от коронавируса 72% сотрудников, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Рейтинг вакцинации (от коронавируса – ред.) среди сотрудников центральных органов исполнительной власти. У нас достаточно высокий показатель, в целом – это 72%», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Лидерами по вакцинации на сегодня являются Главное архивное управление и Главное управление гражданской защиты, а также министерство имущественных отношений, комитет по конкурентной политике, министерство социального развития и ряд других.

Ранее Стригункова сообщала, что с начала прививочной кампании в Подмосковье вакцинировалось от коронавируса 1,8 млн человек.

Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Вакцинируют граждан старше 18 лет. Для того, чтобы вакцинироваться в поликлинике, нужно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции также заработали в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».