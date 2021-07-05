РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович привлечет дополнительное финансирование для капремонта лицея в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Первый замглавы администрации округа Виктор Чуб совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и депутатом горсовета Александром Дудкиным 3 июля проверил ход работ по благоустройству территорий, ремонту подъездов и капремонту здания лицея в Климовске.

В здании лицея ведутся фасадные и внутренние работы. Подрядная организация имеет большой опыт в строительстве. Здание будет рассчитано на 580 учеников. Для его полного капитального ремонта потребуются значительные дополнительные средства. Этот вопрос сейчас будет решаться в оперативном порядке. Задачу привлечь финансирование взял на себя Максимович.

Здание лицея на улице Ленина, 23 (ранее – Климовская школа №3) построили в 1938 году. В начале 60-х возвели пристройку, где разместились спортивный и актовый залы. В ходе капитального ремонта полностью заменят инженерные системы, частично – перекрытия, утеплят и отремонтируют фасад. Дополнительно благоустроят территорию.

На время проведения ремонтных работ учащиеся будут заниматься в основном здании лицея. Капремонт планируют завершить к концу текущего года, чтобы ребята и педагоги в начале 2022 года смогли вернуться в обновленные стены родной школы.