РИАМО - 5 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Теплострой» о нарушении закона о закупках, жалоба была признана необоснованной, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее компания пожаловалась на действия (бездействие) федерального казенного предприятия «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» при проведении аукциона в электронной форме на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы, установленной на котельной завода.

УФАС признало жалобу ООО «Теплострой» необоснованной. Компания не согласилась с решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Теплострой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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