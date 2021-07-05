РИАМО - 5 июл. На автобусах АО «Мострансавто» появились стикеры, которые сообщат пассажирам о том, что их везет вакцинированный от Covid-19 водитель, сообщает пресс-служба компании.

Яркие наклейки в первую очередь размещены на транспортных средствах, работающих на маршрутах между Московской областью и Москвой.

Планируется суммарно разместить около 1 тыс. стикеров на бортах автобусов большого, среднего и малого классов.

В компании продолжают вакцинировать сотрудников от коронавируса. 5 июля привилось уже около 61% коллектива, или свыше 9,4 тыс. человек.

Больше всего работников привилось в филиале в Подольске. В различных филиалах на маршрутах, соединяющих Подмосковье и столицу, уже работают только сотрудники, прошедшие вакцинацию.

Продолжается дезинфекция автобусов и транспортной инфраструктуры, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Компания обслуживает более 170 маршрутов, связывающих Подмосковье и столицу. С начала года на данных маршрутах, следующих до железнодорожных станций, автостанций, станций метро зафиксировано более 51 млн поездок.

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5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».