РИАМО - 5 июл. В настоящее время в Подмосковье вакцинировано 152 тыс. сотрудников средних и крупных предприятий, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Лидерами по вакцинации на предприятиях являются Красногорск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Наро-Фоминск, Реутов, Луховицы, Зарайск и Талдом.
В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие». С 4 июля в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях также заработали пункты вакцинации.
Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
5 ИЮЛЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.
- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.
- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.
- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».
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