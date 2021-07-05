РИАМО - 5 июл. В настоящее время в Подмосковье вакцинировано 152 тыс. сотрудников средних и крупных предприятий, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«У нас уже вакцинировано 152 тыс. человек – сотрудников предприятий. Это более 600 предприятий — средних и крупных, наиболее значимых, расположенных на территории наших городских округов», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Лидерами по вакцинации на предприятиях являются Красногорск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Наро-Фоминск, Реутов, Луховицы, Зарайск и Талдом.

В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие». С 4 июля в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях также заработали пункты вакцинации.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

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5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».