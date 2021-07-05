РИАМО – 5 июл. Новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики техсостояния промышленного оборудования подобрали специалисты Агентства промышленного развития, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года столичные власти помогли разместить свое производство 5 предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка 9 тысяч квадратных метров. В результате компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году услугами Агентства воспользовались 7 компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

Одной из организаций, обратившейся в Агентство, стала компания "Технекон" - разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования.

«Организация оказалась в сложной ситуации. Мы не могли допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей. Также на 40 человек будет увеличен штат сотрудников.