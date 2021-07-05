РИАМО – 5 июл. Новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики техсостояния промышленного оборудования подобрали специалисты Агентства промышленного развития, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в 2020 году услугами Агентства воспользовались 7 компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.
Одной из организаций, обратившейся в Агентство, стала компания "Технекон" - разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования.
«Организация оказалась в сложной ситуации. Мы не могли допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей. Также на 40 человек будет увеличен штат сотрудников.
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