РИАМО - 5 июл. 9 и 10 июля температура воздуха в столице может приблизиться к рекордам для этих дней. Для 9 июля рекордной является температура в 33,5 градуса, для 10 июля – 33,4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, 9 июля воздух в Москве прогреется до плюс 32-33 градусов. Среднесуточная температура превысит норму на 5-6 градусов.

Из-за сухой и жаркой погоды увеличится степень пожарной опасности в Подмосковье. Кроме того, малооблачная погода и слабый ветер поспособствуют ухудшению экологической обстановки, в воздухе будут накапливаться вредные примеси.

Синоптики рекомендуют провести жаркие дни за городом, у водоемов. В городе прогулки лучше совершать рано утром или вечером.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>