РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июл. В подмосковных Котельниках составили 15 протоколов в ходе рейда по проверке несанкционированной парковки такси, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории микрорайона Силикат прошел очередной рейд по проверке такси и пресечению нарушений общественного порядка, в котором приняли участие сотрудники полиции совместно с администрацией городского округа.

Ранее на встрече с главой Котельников жители пожаловались на неподобающее поведение мигрантов, а также на несанкционированную парковку такси у дома №5, из-за которой не хватало парковочных мест.

В результате рейда в отдел доставлены 24 человека, составлено 15 протоколов, 3 из которых по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда в РФ. Также был задержан гражданин за ранее совершенное преступление по ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража».