РИАМО - 5 июл. Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера и актера Владимира Меньшова, сообщает kp.ru.

Меньшов умер 5 июля после заболевания коронавирусной инфекцией. В ближайшее время российский лидер направит телеграмму его близким.

Российский и советский режиссер и актер Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он учился в школе-студии МХАТ, во ВГИКе.

Снял фильмы «Москва слезам не верит», за которую в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище.