РИАМО - 5 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Газпромбанк» закона о рекламе, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее было установлено, что «Газпромбанк» допустил нарушения при распространении СМС-сообщения: там не указывались все существенные условия, определяющие полную стоимость займа.

По итогам рассмотрения обращения Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении АО «Газпромбанк» закона о рекламе.

Не согласившись с указанным решением, банк обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Газпромбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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