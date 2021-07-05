РИАМО - 5 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Газпромбанк» закона о рекламе, сообщает пресс-служба УФАС.
Ранее было установлено, что «Газпромбанк» допустил нарушения при распространении СМС-сообщения: там не указывались все существенные условия, определяющие полную стоимость займа.
По итогам рассмотрения обращения Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении АО «Газпромбанк» закона о рекламе.
Не согласившись с указанным решением, банк обратился в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Газпромбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
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