РИАМО - 5 июл. Временно исполняющим полномочия главы городского округа Коломна назначена Людмила Мордовская, ее кандидатуру утвердил совет депутатов, сообщается на сайте администрации округа.

Ранее главу округа Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире. Его похоронили на Новом Городищенском кладбище.

Прежде Мордовская занимала должность замглавы администрации и курировала вопросы градостроительной деятельности. С 1991 занимала руководящие должности в управлении капитального строительства № 7 ГЛАВУКС, в 2002 году возглавила это предприятие и руководила им до 2018 года.

В сентябре 2018 года она была назначена заместителем главы администрации округа по вопросам градостроительной деятельности. Имеет звание «Заслуженный строитель Московской области», награждена знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».