РИАМО - 5 июл. На территории Подмосковья сегодня развернуто 14,5 тыс. коек для больных коронавирусом, в настоящее время 20% коечного фонда свободно, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Развернуто у нас 14,5 тыс. коек на данный момент, есть 20% свободного коечного фонда. То есть мы чувствуем себя в данном случае уверенно. Количество госпитализаций начало у нас снижаться», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

С начала прививочной кампании в Подмосковье вакцинировалось от коронавируса 1,8 млн человек.

В 10 самых популярных парках региона и 2 музеях открылись пункты вакцинации от Covid-19. Прививку там можно сделать без предварительной записи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции на территории региона, основная задача — не допустить вспышек заболеваемости.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».