РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. С 1 июля начался прием работ на фотоконкурс «Я люблю Мытищи», организованный Общественной палатой округа совместно с местными отделениями Русского географического общества, «Боевого братства», управлением культуры и молодежной политики при поддержке администрации муниципалитета, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы, а также коллективы авторов, проживающие на территории Мытищ и за его пределами, в возрасте от 18 лет. Работы принимаются в электронном виде до 5 августа по адресу электронной почты: ilovemytishi@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». Они будут размещены на сайте и в Instagram-аккаунте.

Участники конкурса должны создать фотографию, которая поможет по-новому взглянуть на свой город, округ. Победившие работы издаются в виде открыток и участвуют в акции по посткроссингу. На стенде, который будет работать на праздновании Дня округа 4 сентября, любой посетитель сможет получить открытку и марку в подарок, написать сообщение адресату и опустить в почтовый ящик прямо на акции или в любом почтовом отделении.

Одним из важных этапов проекта является проведение фотовыставки. Выставка работ участников пройдет с 10 до 21 августа в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина, а с 22 августа она переместится в фойе ДК «Яуза», где будет работать до 4 сентября.

Оглашение результатов и награждение победителей состоится в рамках празднования Дня округа. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.