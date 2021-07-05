РИАМО - 5 июл. Все социальные услуги и выплаты в Подмосковье распределят на региональном портале госуслуг по жизненным ситуациям, в перспективе для их получения от жителей не потребуются ни справки, ни документы, сообщила зампред правительства Московской области - министр образования региона Ирина Каклюгина.

По поручению президента РФ принципы социального казначейства должны быть внедрены в 2022 году. Это позволит все федеральные пособия и услуги выплачивать без сбора различных справок. Всего в регионе на сегодня предоставляется 235 различных услуг на 100 млрд рублей, уточнила Каклюгина.

«Проблема, с которой сталкиваются жители, это необходимость собрать множество справок. Мы предлагаем все сделать проактивно и удобно. <...> Наши региональные 95 услуг мы распределили в 8 комплексных блоков», — сказала Каклюгина в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она отметила, что все услуги на региональном портале госуслуг будут разбиты по жизненным ситуациям — от рождения до старости. В Подмосковье уже работает комплексная услуга «Рождение ребенка». С августа заработает комплексная услуга «Скоро в школу», которая позволит получать выплаты на школьников без заявок.

С сентября в таком же формате должен заработать блок «Многодетная семья». Затем будут запущены блоки «Малообеспеченная семья», «Инвалидность», «Безработные», «Пенсия» и «Иные». Сроки их реализации будут известны к 1 сентября.

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