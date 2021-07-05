РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. В городском округе Мытищи 175 семейных пар получили выплаты к юбилею совместной жизни, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала начальник мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс рублей, 55 лет – 6 тыс рублей, 60 лет – 7 тыс рублей, 65 лет – 8 тыс рублей, 70 лет и более – 9 тыс рублей.

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющему место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в МФЦ», - добавила Скворцова.