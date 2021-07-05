РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Воспитанница Детской школы искусств №4 городского округа Люберцы Алена Маркина вошла в тройку лучших учеников Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Клину в рамках VII Международного фестиваля искусств им. П. И. Чайковского учащаяся ДШИ №4 Алена Маркина участвовала в мастер-классе пианиста с мировым именем – Дениса Бурштейна в III Международной музыкальной академии. Отбор трех лучших учеников провели по результатам рейтинга учеников ДШИ и ДМШ Московской области», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в ДШИ №4 Алена Маркина занимается у преподавателя, заслуженного работника культуры Московской области, почетного работника общего образования РФ Евгении Бурганской.

Денис Бурштейн - один из ведущих преподавателей и исполнителей России, доцент кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных.