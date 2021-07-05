РИАМО - 5 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству здравоохранения Подмосковья перенять опыт применения модульных госпиталей у министерства обороны РФ.

«Военные госпитали, которые строились по стране, строились быстро и эффективно. Учитывая наши партнерские отношения с министерством обороны, нужно рассмотреть использование таких модулей под поликлиники там, где в этом есть острая нужда», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. ​

В регионе вводится новый стандарт модернизации поликлиник. Основные задачи стандарта – это повышение уровня организации работы и комфорта посетителей и формирование положительного облика медицинского учреждения.

В рамках стандарта, в частности, будет проведено озеленение, установлено освещение, будут размещены скамейки, урны для раздельного сбора мусора. Для водителей будет организована парковка, в том числе и для маломобильных групп граждан.

В фойе будут холл и регистратура, гардероб, кушетки и вендинговые аппараты. В зонах ожидания установят мягкие диваны для посетителей.