РИАМО - 5 июл. Жители Подмосковья смогут следить за ходом реализации проекта социальной газификации в регионе с помощью сервиса «Яндекс.Карты», сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы договорились с коллегами из «Яндекса», что в течение ближайших двух недель всю нашу карту газификации перенесут на «Яндекс.Карты», эта работа уже начата. Первый шаг – это горячая вода (график отключения - ред.) появилась, второй шаг – это газификация», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По его словам, есть еще ряд интересных задумок, в том числе — QR-коды управляющих компаний, которые должны появиться вместе с домами на «Яндекс.Картах». Это необходимо для того, чтобы каждый понимал, кто управляет его домом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил «Мособлгазу» еженедельно отчитываться о социальной газификации.

Программа социальной газификации в Подмосковье проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году планируется газифицировать 1112 населенных пунктов Московской области, 40 тыс. домовладений и построить 760 км газовых сетей в рамках реализации программы социальной газификации.

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