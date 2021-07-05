РИАМО - 5 июл. Жители Подмосковья смогут следить за ходом реализации проекта социальной газификации в регионе с помощью сервиса «Яндекс.Карты», сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
По его словам, есть еще ряд интересных задумок, в том числе — QR-коды управляющих компаний, которые должны появиться вместе с домами на «Яндекс.Картах». Это необходимо для того, чтобы каждый понимал, кто управляет его домом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил «Мособлгазу» еженедельно отчитываться о социальной газификации.
Программа социальной газификации в Подмосковье проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.
В 2021 году планируется газифицировать 1112 населенных пунктов Московской области, 40 тыс. домовладений и построить 760 км газовых сетей в рамках реализации программы социальной газификации.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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