РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Директор «Люберецкой ритуальной службы» Константин Новиков в понедельник на оперативном совещании в администрации округа пожаловался на нелегальных торговцев цветами возле кладбища, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Четвертый месяц возле кладбища идет в нарушение правил торговля искусственными цветами. Служебные записки в торговый отдел направлены. Люди жалуются на эту торговлю», - сказал Новиков.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил решить проблему своему заместителю Михаилу Криворучко. Также он запросил до конца дня предоставить доклад по данной ситуации.