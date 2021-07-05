РИАМО - 5 июл. Власти Подмосковья введут новые стандарты для поликлиник, благодаря которым будет повышен комфорт посетителей, сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
На территории поликлиник будет проведено озеленение, установлено освещение, будут размещены скамейки, урны для раздельного сбора мусора. Для водителей будет организована парковка, в том числе и для маломобильных групп граждан.
На фасаде поликлиники будет стандартизированная вывеска. На входе в здание установят пандусы для маломобильных групп граждан. Будут реализованы раздельные входы для взрослых и детей, больных и здоровых.
В фойе будут холл и регистратура, гардероб, кушетки и вендинговые аппараты. В зонах ожидания установят мягкие диваны для посетителей. В детских поликлиниках организуют комнаты грудного вскармливания.
Стригункова отметила, что выбраны первые поликлиники, где будут внедрять стандарт.
«Мы выбрали 5 поликлиник, 2 находятся в Королеве. Во всех из них работы начнутся в этом году. Завершение работ в королевских и балашихинских поликлиниках состоится в ноябре 2022 года», — рассказала Стригункова.
Она добавила, что в щелковской поликлинике работы планируют завершить в этом году.
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