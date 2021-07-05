РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Автоволонтеры Подольска отвезли памперсы и инвалидную коляску нуждающимся, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Автоволонтеры движения «Милосердие-Подольск» продолжают помогать нуждающимся. На прошедшей неделе они забрали из Подольской городской больницы выписавшуюся пациентку, отвезли нуждающимся памперсы и инвалидную коляску. Срочно пришлось купить и отвезти специальные медицинские мешочки тяжелобольной.

Горожан призывают присоединиться к волонтерам и помогать нуждающимся жителям. Узнать подробности можно по телефону: 8(903)231-67-92.