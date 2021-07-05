РИАМО - 5 июл. Прощание с советским и российским режиссером, актером Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов, сообщает ТАСС.

Меньшов умер на 82-м году жизни после Covid-19. Прощание с ним начнется в 11:00. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В кино Меньшов сыграл около 100 ролей. Самые известные фильмы, снятые им — «Москва слезам не верит», за которую в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».