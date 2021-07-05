РИАМО - 5 июл. Около 110 тыс. детей получат выплаты и школьные рюкзаки в рамках комплексной услуги «Скоро в школу» в Подмосковье, сообщила зампред правительства Московской области - министр образования региона Ирина Каклюгина.

«С 15 августа мы будем комплексно реализовывать услугу «Скоро в школу». Общее количество получателей у нас 110 тыс. человек», — сказала Каклюгина в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она отметила, что услугу получат более 90 тыс. детей в многодетных семьях, почти 3 тыс. детей-инвалидов, а также более 6 тыс. детей в семьях с низкими доходами.

«Многодетные получат по 3 тыс. рублей на школьную форуму на каждого ребенка, семьи с ребенком-инвалидом получат по 13 тыс. рублей на школьную форму и на питание. Первоклассники в семьях с низкими доходами получат рюкзак со школьными принадлежностями, его принесут на дом», — сказала зампред.

По ее словам, если семья уже получала в прошлом году эти выплаты и услуги, то делать ничего не нужно. Если не получала, то нужно заполнить данные на портале госуслуг.

«У нас четыре способа коммуникации и связи с родителями этих детей — это электронная почта, уведомления на портале госуслуг, пуш-уведомления на WhatsApp и Viber от команды губернатора, СМС-информирование через банковские организации», — заключила Каклюгина.