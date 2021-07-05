РИАМО - 5 июл. С начала прививочной кампании в Подмосковье вакцинировалось от коронавируса 1,8 миллиона человек, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 млн человек. План по вакцинации у нас выполнен в области на 48,5%», - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие».

С 4 июля в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях открыты пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Врачи ждут всех желающих старше 18 лет в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны и Ленинского округа, а также в музеях-заповедниках А.П. Чехова «Мелихово» и «Горки Ленинские». Заранее записываться на прививку не надо. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».