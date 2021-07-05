РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Жителей подмосковных Люберец приглашают до 11 июля подать заявки на участие в премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом», сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов.

«Сейчас проходит прием заявок на участие в премии «Мы рядом». Всего будут 500 лауреатов в 4 категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен». В зависимости от категории размер премии составит от 50 тыс. до 1 млн рублей. До 11 июля идет подача заявок, до 26 июля - народное голосование, до 18 августа определят победителей», - сказал Баранов.

Он пригласил жителей Люберец зарегистрироваться на сайте: мы рядом.рф, заполнить заявку и агитировать единомышленников на поддержку своего проекта.