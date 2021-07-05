РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 июл. С 5 по 11 июля сотрудники Госавтоинспекции будут проводить в городском округе Щелково профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщает МУ МВД России «Щелковское».

Оно направлено на снижение аварийности и предупреждение ДТП с участием пешеходов.

Госавтоинспекторы разъясняют жителям о необходимости применения и правильного использования световозвращающих элементов на одежде, правильного и безопасного перехода проезжей части, и об ответственности за нарушения пешеходом правил дорожного движения.