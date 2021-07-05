РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во время традиционного велообъезда вместе с коллегами проинспектировал территории поселков Красково и Малаховка, а также он пообщался с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Есть замечания по содержанию территорий, уличной торговле, благоустройству дворов. В некоторых местах требуется покос травы, устранение ям на дорогах, ремонт детских площадок, расширение парковочного пространства во дворах. Осмотрели также набережную карьера рядом с ЖК «Новокрасково». Выявили ряд недочетов по уборке. Их будем устранять вместе с застройщиком. На Егорьевском шоссе плохо убирается смет, не покошена трава, есть нарекания к внешнему виду торговых объектов», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что по итогам сегодняшнего выездного совещания составлен подробный протокол, определены сроки исполнения поручений.