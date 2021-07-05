РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В скорую помощь Люберец с 28 июня по 4 июля поступило почти 4 тыс. обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«За неделю в скорую помощь поступило 3 907 обращений. Было 2 903 выезда», - сказал Сульдин.

Он отметил, что случаи доезда на экстренные вызовы уложились в нормативы на более чем 90%, на неотложные - на 80%. Всего работают 24 бригады, средняя нагрузка на бригаду составляет 12 вызовов в сутки.

Также были выезды на ДТП. Всего в них пострадали 3 человека.