РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июл. Активная молодежь Котельников получила благодарственные письма главы округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В терминале «Березовый» первый заместитель главы администрации Александр Чуприн, а также заместитель главы Мария Галузо вручили ребятам благодарственные письма главы Котельников Сергея Жигалкина за весомый вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории округа. Они сказали напутственные слова молодым ребятам и поблагодарили их за неравнодушие к жизни города.

Молодые люди являются активными участниками различных городских, патриотических акций, спортивных и культурных мероприятий. Они одними вошли в число волонтеров и помогали в пандемию жителям города: разносили продуктовые наборы, помогали приобретать в магазинах продукты питания и лекарственные препараты в аптеках.

Ребят поздравили с их наступившим праздником, им пожелали успехов, личного развития и достижения поставленных целей.