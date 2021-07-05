РИАМО - 5 июл. Систему получения государственных и муниципальных услуг продолжат упрощать в Подмосковье для удобства жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он также отметил, что важно избегать очередей и «мытарств по кабинетам».
«Внедрение такого проекта потребует совестной работы всей команды», — заключил губернатор.
Ранее Воробьев на заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии сообщал, что вместе с зарубежными коллегами правительство Подмосковья работает над развитием цифровизации для повышения качества государственных и муниципальных услуг.
Подмосковный омбудсмен рассказала, что мешает пенсионерам получать электронные госуслуги>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии