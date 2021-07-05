«Еще одна тема, которая является приоритетом, о которой президент сказал в своем обращении, — это социальные услуги. <...> Каждый человек получает порядка 95 социальных услуг. Мы делаем так, чтобы все эти услуги были просты, удобны, могли представляться дистанционно», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.