РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. В городских округах Московской области с понедельника стартовал социальный раунд «Трезвый водитель», инспекторы ГИБДД Балашихи просят автолюбителей быть осторожными и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Несмотря на большой объем проводимой пропагандистской и профилактической работы, количество ДТП и выявленных фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения несколько возросло по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. С начала нынешнего года в Подмосковье к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения привлечено 3 776 (в прошлом году 3 757) водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 3 344 (в прошлом году 3 149) водителя.

«В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» сотрудниками Госавтоинспекции Московской области при поддержке Главного Управления по информационной политике и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона с 5 по 31 июля 2021 года проводится социальный раунд «Трезвый водитель», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия будет реализован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских рейдов, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о недопустимости нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, а также привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности.

В 2020 году на автодорогах региона зарегистрировано 649 (в прошлом году 639) ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих ДТП 188 человек погибли (в прошлом году 172) и 790 пострадали (в прошлом году 829).