РИАМО - 5 июл. В конце текущей недели в Подмосковье и столице температура воздуха поднимется до +33 градусов, осадков в течение недели не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Московский регион на этой неделе будет находиться под влиянием обширного и малоподвижного антициклона, который обеспечит малооблачную погоду без осадков.

6 июля ночью в столице будет 13-15 градусов тепла, в центре города – 17-19 градусов, в Подмосковье – 10-15 градусов. Днем в Москве – 26-28 градусов, по области – 24-29 градусов.

7 июля ночью ожидается такая же температура, как накануне. Днем в столице – 27-29 градусов, в Подмосковье – 25-30 градусов.

8 июля ночью в Москве будет 15-17 градусов, в центре – 18-20 градусов, по области – 12-17 градусов. Днем в столице – 28-30 градусов, в Подмосковье – 26-31 градус.

9 и 10 июля ночью будет 14-19 градусов, днем – 28-33 градуса, ветер слабый.

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