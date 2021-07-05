РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Жители и организации Балашихи до 30 июля могут внести замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Администрация городского округа в соответствии с ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении» и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уведомляет о начале сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения Балашихи на период 2021-2039 годов.

«Просим направлять замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения по электронной почте: office@balteplo.ru и uzhkh-balashiha@mail.ru в срок до 30 июля», - говорится в сообщении.

Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте администрации городского округа в разделе «Анонсы».