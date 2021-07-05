РИАМО - 5 июл. В Подмосковье от коронавируса выздоровели еще 1939 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 264 277 человек, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

В регионе за сутки выявили 2651 случай коронавируса, умерли 18 человек с Covid-19. С начала пандемии выявили 327 255 случаев инфекции, скончались 6608 человек с коронавирусом.

Ранее в 10 самых популярных парках региона и 2 музеях открылись пункты вакцинации от Covid-19. Прививку там можно сделать без предварительной записи.

Кроме того, вакцинацию от инфекции можно пройти в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие».

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».