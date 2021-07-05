РИАМО - 5 июл. В 2021 году планируется газифицировать 1112 населенных пунктов Московской области, 40 тысяч домовладений и построить 760 километров газовых сетей в рамках реализации программы социальной газификации, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«На 21 год мы должны газифицировать 1112 населенных пунктов, 40 тысяч домовладений. Фактически построить 760 километров новых газовых сетей – это практически расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга», - сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что на конец года должно быть реализовано 26% от программы газификации по всем населенным пунктам.

В настоящее время все заявки на услуги отрабатываются за три дня.

Газоснабжение получат более 76,7 тыс. жителей Подмосковья. К 2023 году газ придет к 300 тыс жителей. Узнать когда и в какие сроки будет газифицирован населенный пункт можно на карте социальной газификации на сайте Мособлгаза.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.

Жителям не придется обращаться с заявкой по вопросу участия в программе – газовики придут сами.

Задать интересующие вопросы можно в офисах социальной газификации. В регионе действуют стационарные и мобильные пункты, которые выезжают в поселки и СНТ. Всего в Московской области работает почти 700 точек приема жителей, в том числе в МФЦ, компаниях «Россети», «Мособлгаз», МЭС, МособлЕИРЦ.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>