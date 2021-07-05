РИАМО - 5 июл. «Мособлгаз» будет проводить консультации по социальной газификации, а также еженедельно отчитываться о работе на специальных брифингах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Программа социальной газификации касается 300 тыс. человек.

«Поручаю «Мособлгазу» каждый вторник делать брифинги, сообщать о количестве заявок, а также отвечать на вопросы, когда и кому придет долгожданный газ», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что разводку газа по уличной сети нужно делать за счет компании.

«Это произойдет за счет дополнительных 15 млрд рублей, которые привлекают на эту работу. Наша задача — сделать услугу комплексной, <...> всю информацию можно получить в МФЦ», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что уже поступило свыше 37 тыс. заявок на подведение газа к домам.

Программа социальной газификации в Подмосковье проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано до конца 2022 года.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>