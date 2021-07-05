РИАМО - 5 июл. Глава Реутова Станислав Каторов проинспектировал ход ремонтных работ кровли в доме №11 по Юбилейному проспекту, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«Работы в доме №11 ведутся хорошими темпами, подрядчики справляются с выполнением задач. Осмотрел, как идет ремонт вентиляционных шахт и укладка мягкого рулонного покрытия. В отличие от традиционного рубероида новый материал более современный и лучше защищает от влаги, а гарантия от протечек – 10 лет. К сентябрю завершим работы еще на семи крышах многоквартирных домов, утвержденных программой капитального ремонта», - отметил Каторов.

Следующим объектом инспекции главы городского округа стал дом №6 на улице Молодежной, где недавно завершили работы по замене лифтового оборудования.

«Проверил качество выполнения ремонта по замене пассажирских и грузовых лифтов в доме №6 на улице Молодежной. Работы выполнены качественно, лифты современные, комфортные, а самое главное безопасные. В этом году заменили уже 23 оборудования в домах нашего города», - сказал Каторов.

Градоначальник уточнил, что даже несмотря на отсутствие в Реутове лифтов старше 25 лет, программа по замене оборудования продолжится.

«Данная программа напрямую связана с безопасностью наших жителей, будем менять лифты и в следующем году. Кроме того, в подъездах дома №6 по улице Молодежной до конца года проведем ремонт входных групп и стен. Принципиально важно, выходя из квартиры видеть качественно отремонтированный и уютный подъезд», - подытожил градоначальник.

На 2021 год запланирован ремонт в 88 многоквартирных домах городского округа. В его рамках проводятся работы по утеплению фасадов, укреплению фундаментов и замены кровли. В случае необходимости в домах устанавливаются новые лифты.