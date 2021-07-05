РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Люберец с 28 июня по 4 июля приняли свыше 17,6 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС Люберец поступило 17 653 обращения. Из них 784 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он уточнил, что на горячую линию, в частности, поступило 44 обращения по вопросам ЖКХ, 33 - по экологии, 19 - по благоустройству, 13 - по уличному освещению.

Богданов добавил, что по вопросам вызова скорой помощи поступило 9 947 вызовов, полиции и ГИБДД - 2 705, пожарных и спасателей - 44, специалистов аварийной газовой службы - 51.