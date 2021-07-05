РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. За минувшую неделю, 28 июня по 4 июля, регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок городского округа Люберцы более 31 тыс. куб. м отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя подразделения компании в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 170 куб. м твердых коммунальных отходов, из них 2 865 куб. м - «сухих». На прошедшей неделе с несанкционированных свалок вывезено 25 куб. м мусора», - сказал Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано 5 обращений от жителей.