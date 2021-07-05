РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Подольская компания «ГЛИМС-Продакшн» повысила эффективность производства строительных гипсовых смесей за счет участия в нацпроекте «Производительность труда», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За 6 месяцев участия компании в нацпроекте выработка на пилотном участке производства гипсовой штукатурки выросла на 16%. Компания почти вдвое сократила время на производство штукатурки – с 35 до 18 дней, в 2 раза снизился объем незавершенного производства – с 1180 до 530 т.

Для тиражирования полученного с экспертами ФЦК опыта повышения эффективности производственных процессов 20 работников предприятия прошли обучение основам бережливого производства. В ближайшее время бережливые технологии начнут применять на участке выпуска шпатлевки специального назначения, гидроизоляции и специального продукта для строительной компании «ПИК».

В настоящее время уже 52 компании из Московской области являются участниками нацпроекта «Производительность труда». К 2024 году их число вырастет почти в 7 раз – до 334 компаний, обучение основам бережливого производства к этому времени пройдут свыше 4,2 тыс. работников подмосковных предприятий. В рамках нацпроекта производительность труда в регионе вырастет на 5%.

«ГЛИМС-Продакшн» специализируется на выпуске строительных материалов собственной торговой марки – сухих смесей и модифицированных полимерных добавок, которые являются собственными оригинальными разработками.