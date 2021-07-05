РИАМО - 5 июл. В Подмосковье не должны нарушать график отключения горячей воды, весь процесс должен длиться не более 10 дней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Горячая вода. Задача не 14, а 10 дней делать профилактику, чтобы люди и в это теплое время имели горячую воду. Есть хорошие результаты, но есть подразделения, которые затягивают и ищут оправдания долгой профилактике», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что вся информация об отключении воды есть в интернете.

Ранее Воробьев поставил задачу проработать возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды с 14 до 10 дней.

Уже есть положительный опыт, когда главы городских округов региона обеспечивают данную работу в короткий период. Сейчас нормативный срок отключения воды составляет 2 недели.

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